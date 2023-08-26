Полковник Ґрант розповів, що потрібно для прориву до Криму та перемоги над РФ
Україна повинна краще екіпірувати піхотинців, щоб прорватися до тимчасово окупованого Криму та розбити росіян
Про це сказав британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.
"Якщо ви хочете прорватися до Криму та розбити Росію, необхідно краще екіпірувати піхоту. Погоджуюся, що F-16 нададуть потужну повітряну підтримку. Це майже напевно зупинить польоти російських літаків, але не зупинить безпілотники. Тому варто змістити фокус на виробництво протидронового обладнання та засобів радіоелектронної боротьби, тому що загрозу з повітря можна ліквідовувати в повітрі", - зазначив він.
Ґлен Ґрант додав, що якщо не спиняти дрони, піхота буде дуже вразливою, тому потрібен баланс між великими системами та тими деталями, які допомагають військовим виживати й воювати.
Що відомо про винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.
11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.
12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".
Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоалції ухвалюють колегіальне рішення.
Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.
18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.
20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.
Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.
24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше.
Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Португалія приєднається до навчання українських пілотів на F-16.
Згодом стало відомо, що Пентагон планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні: спочатку вони вивчатимуть англійську мову, а потім розпочнуть льотні навчання.
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