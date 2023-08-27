Українські військові просуваються на південь від Роботиного до села Новопрокопівка

Про це в ефірі телемарафону заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате", - наголосив речник.



Також він зазначив, що на Запорізькому напрямку противник посилив авіаційну складову, а також збільшив кількість авіаційних ударів. Утім це свідчить про те, що іншими силами та засобами ворог не може стримувати наступ наших військ.



"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", - додав Штупун.

Водночас речник підкреслив, що попереду на захисників чекають "досить потужні" лінії оборони Росії.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.