У районах Сеньківки та Богданівки точаться важкі бої, ЗСУ мали успіх південніше звільненого Урожайного
Росіяни намагалися безуспішно наступати в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Там тривають важкі бої. Українські військові мають успіх біля Урожайного
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українське військо мало успіх південніше Урожайного. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян. Також Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Як повідомляє Генштаб, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
Натомість окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, а також активно застосовує резерви.
"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків", - йдеться у повідомленні.
Також Генштаб додав, що Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- Українські військові 16 серпня повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
- У ранковому зверненні 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.
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