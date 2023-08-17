Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українське військо мало успіх південніше Урожайного. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян. Також Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляє Генштаб, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Натомість окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, а також активно застосовує резерви.

"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб додав, що Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.