Щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підпалюють мінні поля, - The New York Times

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Так, російські загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля. Під час спроб розмінування українськими військовими окупанти скидають з дронів гранати, "викликаючи море вогню та вибухів".

За словами морських піхотинців, росіяни використовують цю тактику, щоб зробити й без того віроломні мінні поля ще більш смертоносними.

Зазначається, що російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Саме тому Сили оборони України змушені боротися за кожен будинок і вести важку оборону

"Видобуток робить необхідним контроль над дорогами з твердим покриттям; це найбезпечніші маршрути, оскільки міни легше помітити та видалити. Росіяни це знають і встановили оборону вздовж T0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", - додають автори матеріалу.

Крім того, росіяни використовують сотні невеликих штурмових груп, які зазвичай складаються з восьми до десяти солдатів. Кожна з цих груп має конкретне завдання, зокрема, атака траншеї, лісосмуг або будинків.

За словами експертів, така тактика ведення війни вимагає великих зусиль та ризику для обидвох сторін конфлікту, проте захоплені російські укріплення, які залишилися від цього наступу, можуть служити українським військам як база для планування подальших операцій.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.