США помітили значний прогрес контрнаступу ЗСУ на півдні за останні 3 доби

Про це пише Reuters.

"За останні 72 години чи близько того ми помітили деякий прогрес українських Збройних Сил на тій південній лінії просування, що виходить із Запорізького напрямку, і вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", - заявив речник Ради національної безпеки Палати представників Джон Кірбі.

Виступаючи перед журналістами під час телефонної конференції, Кірбі зауважив, що Україна сама вирішує, як використати свій успіх.

"Це не означає, що вони не усвідомлюють, що попереду у них ще важкі бої, коли вони намагаються просуватися далі на південь", - сказав він.

Кірбі також додав, що він не в змозі підтвердити повідомлення про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які можуть мати ядерну зброю, були поставлені на бойове чергування.