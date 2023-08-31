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Українці знову перевершили очікування: генсек НАТО про успіх контрнаступу ЗСУ

31 серпня, 2023 четвер
05:34
Війна з Росією Олексій Резніков та Єнс Столтенберг

Українські військові під час контрнаступальних дій успішно відтісняють росіян, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони окупантів

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Генсек Північноатлантичного альянсу в інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", - зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на важкі бої на фронтах, при цьому українці на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії та додав, що між союзниками з НАТО та з українською стороною "ведеться постійний діалог".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - заявив Столтенберг.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

окуповані території
Єнс Столтенберг
Контрнаступ ЗСУ
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