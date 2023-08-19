Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, убезпечивши село Урожайне, попри жорсткий опір росіян", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, на півночі України російські війська продовжують атакувати в районі Куп’янська, але значних успіхів не мають.

"З обох сторін фронту стоїть схожий виклик: спроба перемогти добре закріплені сили при обмеженій кількості вільних сил для того, щоб розпочати нові наступи", - вважає розвідка.