ЗСУ продовжують наступати вздовж річки Мокрі Яли, попри жорсткий опір росіян, - британська розвідка
Протягом останнього тижня більша частина лінії фронту залишалася нерухомою. Проте Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, убезпечивши село Урожайне, попри жорсткий опір росіян", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними розвідки, на півночі України російські війська продовжують атакувати в районі Куп’янська, але значних успіхів не мають.
"З обох сторін фронту стоїть схожий виклик: спроба перемогти добре закріплені сили при обмеженій кількості вільних сил для того, щоб розпочати нові наступи", - вважає розвідка.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них.
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