Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ продовжують наступати вздовж річки Мокрі Яли, попри жорсткий опір росіян, - британська розвідка

ЗСУ продовжують наступати вздовж річки Мокрі Яли, попри жорсткий опір росіян, - британська розвідка

19 серпня, 2023 субота
09:27
Війна з Росією ЗСУ

Протягом останнього тижня більша частина лінії фронту залишалася нерухомою. Проте Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, убезпечивши село Урожайне, попри жорсткий опір росіян", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, на півночі України російські війська продовжують атакувати в районі Куп’янська, але значних успіхів не мають.

"З обох сторін фронту стоїть схожий виклик: спроба перемогти добре закріплені сили при обмеженій кількості вільних сил для того, щоб розпочати нові наступи", - вважає розвідка.

  • Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них.

Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Велика Британiя
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Лукашенко
17 серпня, 2023 четвер
"Ми абсолютні прихильники територіальної цілісності": Лукашенко заявив, що Білорусь та Китай мають однакове бачення світоустрою
18 серпня, 2023 п'ятниця
Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"
Кремль
18 серпня, 2023 п'ятниця
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
19 серпня
10:08
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Українські військові на півдні за добу знищили 10 човнів російських ДРГ, - Гуменюк
10:03
OPINION
Антон Швець
Долар по сто рублів не означає кінця Росії
09:53
ЗСУ
Сили оборони просуваються біля окупованого Токмака на Запоріжжі, - ЗМІ
09:25
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака "шахедами" 19 серпня: на Хмельниччині постраждали восьмеро людей
09:09
Ексклюзив
Китай
"З вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих", - співзасновниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович
09:01
Віктор Орбан
Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем та Німеччиною
08:56
обстріл, ППО. Ілюстративне зображення
Міноборони РФ звинуватило Україну в ракетній атаці по окупованому Криму
08:19
Оновлено
російська техніка
Росія за добу війни в Україні втратила 500 військових, 8 танків і 19 артсистем, - Генштаб
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Чому ексочільник Укроборонпрому не поїхав послом у Чехію
08:02
Огляд
книжковий огляд
Психологія воїна, сім етапів смерті та чи можна бити друга в обличчя, - 5 книг про те, як вижити і перемогти
07:50
ППО
Повітряні сили за ніч знищили 15 "шахедів"
07:11
Аналітика
"Складна політична осінь": чи примушуватимуть Україну до переговорів?
06:54
США Японія
Японія, США, Південна Корея домовилися швидко консультуватися у випадку "загроз" на тлі агресивніших дій Китаю і КНДР
06:35
Мая Санду
Санду: Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї
06:00
Мелітополь
ISW: ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі шляхи постачання ворога на півдні
05:08
Путін, Герасимов, Росія, РФ
У Кремлі повідомили, що Путін провів нараду з військовими у Ростові
04:40
Дональд Трамп
Наступного тижня Трамп може добровільно здатись поліції і сісти у в'язницю, - CNN
04:12
Окупанти вбиті в україні
Журналісти NYT озвучили чисельність військових втрат армій РФ та України
03:44
винищувач F-16
Міноборони Данії назвало терміни початок навчання українців на F-16
03:16
Джо Байден
РФ вже програла війну в Україні і це сигнал Китаю щодо Тайваню, - Байден
02:48
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Переговори не можуть тривати нескінченно: в ECOWAS визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері
02:20
Залізниця
У Польщі викрили групу біженців з України, завербованих РФ для диверсій, - ЗМІ
01:52
F-16
Уперед – до Перемоги: Резніков подякував США, Данії та Нідерландам за F-16
00:56
Путін
Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
00:52
Ексклюзив
Ізраїль
Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України
00:28
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Не виключаємо, але треба запобігти: Міністр оборони Болгарії про можливе зіткнення РФ і НАТО в Чорному морі
00:21
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Міллі розповів, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
2023, п'ятниця
18 серпня
23:42
Ексклюзив
знищені окупанти
"Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну
23:41
Український військовий, ЗСУ
ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку
23:28
Гаррі Кейн
Англійський футболіст Кейн забив дебютний гол за "Баварію"
22:52
Збірна України з баскетболу
Україна програла Хорватії та не потрапила на баскетбольний турнір Олімпіади-2024
22:43
Саміт НАТО, країни G7
До декларації G7 про гарантії безпеки для України долучились вже 25 країн
22:37
лукашенко, путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
22:24
Оновлено
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
22:16
Миротворці ООН
На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
21:57
Лучано Спаллетті
Євро-2024: збірна Італії перед матчем з Україною призначила нового тренера
21:56
На фото: Володимир Зеленський
"Потужні речі для України": Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів
21:50
Литва білорусь кордон
У Литві з'явились укріплення на закритому прикордонному пункті з Білоруссю
21:46
Оновлено
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV