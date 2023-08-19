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ISW: ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі шляхи постачання ворога на півдні

19 серпня, 2023 субота
06:00
Війна з Росією Мелітополь

ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, йдеться у звіті ISW.

17 серпня американська газета Washington Post повідомила, що, за оцінкою розвідувальної спільноти Штатів, українські військові в ході контрнаступних дій не дійдуть до окупованого Мелітополя в Запорізькій області, і не досягнуть своєї основної мети – перерізати російський сухопутний коридор у Крим.

Згідно з непідтвердженою розвідувальною оцінкою, ефективні оборонні операції РФ та щільні мінні поля стримували просування ЗСУ, і продовжуватимуть це робити.

Як йдеться у публікації WP, анонімні офіційні особи США заявили, що Сили оборони просуватимуться за кілька кілометрів від Мелітополя, але не далі.

Просування ЗСУ в межах кількох кілометрів від Мелітополя призведе до того, що важливі автомобільні та залізничні колії, від яких росіяни залежать у плані постачання своїх військ, виявляться в межах досяжності українських артилерійських систем, що серйозно підірве здатність окупантів продовжувати використовувати їх для цієї мети.

В ISW звертають увагу, що з опублікованих звітів залишається незрозумілим, чому аналітики розвідки США, як повідомляється, дійшли висновку, що звільнення Мелітополя – "єдиний спосіб, за допомогою якого Україна може розрізати російський сухопутний міст".

Так, експерти Інституту вивчення війни насправді оцінюють, що ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, зокрема, висловив розбіжність у думці з передбачуваною розвідувальною оцінкою 15 серпня. Чиновник заявив, що перспективи контрнаступу ЗСУ для досягнення значних "стратегічних успіхів" залишаться неясними протягом як мінімум місяця або довше.

У ISW зазначають, що поки що передчасно давати оцінки загальному успіху триваючим українським контрнаступним операціям, що відбуваються на кількох напрямках просування до кількох різних очевидних цілей.

Аналітики послідовно озвучують оцінки, що контрнаступ ЗСУ буде "затяжною, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуться у фазах із різним темпом".

"Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для великих значущих операцій", - йдеться у звіті.

В ISW резюмують, що продовжують вважати, що контрнаступальні операції ЗСУ значно знищують сили російських окупантів, що обороняються, і що загальна деградація оборонної лінії загарбників створює можливості для будь-якого українського прориву, який може мати потенційно важливе оперативне значення.

  • Українські військові 16 серпня повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
  • 15 серпня Зеленський провів зустрічі з військовими, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Мелітополь
окуповані території
Контрнаступ ЗСУ
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