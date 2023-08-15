Про це інформує Офіс президента.

Президент зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським та відвідав бригади, зокрема 3-ю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України

"Бригада брала участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова. Зараз воїни бригади ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку. З командиром бригади обговорили найбільш проблемні питання", - коментує український лідер.

Командний пункт 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку, теж зустрічав Зеленський.

"Актуальні питання, рішення, перебіг бойових дій, потреби - обговорюємо й тримаємо все під контролем. Наші воїни забезпечують потрібний результат для нашої держави. Вдячний за службу, за вашу міцність", - наголосив президента.

Також Зеленський побував у розташуваннях 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади. Він відвідав і передові пункти управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Президент обговорив з командирами перебіг бойових дій на фронті та проблемні питання їхніх підрозділів. Вони наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби, фронтових систем ППО та безпілотних літальних апаратів. Теж обговорювалися питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

"Дякую, воїни, за службу! Дякую за те, що даєте відсіч ворогу та звільняєте нашу землю!" - написав Зеленський.