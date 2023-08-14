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Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступ на Соледарському напрямку

14 серпня, 2023 понедiлок
18:42
Війна з Росією Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня

Президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар"

  • Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
  • Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
  • Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
  • Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Президент заслухав доповіді щодо оперативної ситуації на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Комбриги й комбати розповіли Зеленському про їхні потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах безпілотників.

Також із комбригами та комбатами військових з'єднань обговорили проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", – сказав Зеленський

Зокрема, як повідомляють в ОПУ, обговорили питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, серед іншого – в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

Президент України у п'ятницю, 11 серпня, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони заявив про звільнення всіх обласних військкомів і призначення на їхні місця офіцерів, які пройшли фронт

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на фронті протягом 13 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося понад 30 бойових зіткнень. За добу війни Росія втратила 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів.


 
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