Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні у telegram.

За його словами, на засіданні РНБО було заслухано доповіді ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК, НАБУ щодо результатів перевірки військкоматів. Зазначається, що наразі уже відкрито 12 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів та оголошено про 33 підозри.

Президент розповів, що випадки корупції були зафіксовані різних областях: Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській, Львівській. Тож було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

"Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, - саме їм можна довірити цю систему комплектування", - наголосив Зеленський.

Він доручив реалізацію цього рішення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і зазначив, що, перед призначенням, нові керівники ТЦК повинні будуть пройти перевірку СБУ.



"Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", - додав президент.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.