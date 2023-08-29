Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області, - Генштаб

ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області, - Генштаб

29 серпня, 2023 вiвторок
09:20
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку, зокрема українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове на Запоріжжі й зараз закріплюються на досягнутих рубежах

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Також у цьому напрямку Збройні Сили України завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку південніше міста Бахмут. Там українські військові також закріплюються на досягнутих рубежах.

У Генштабі зауважили, що противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Там ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, де окупанти безуспішно намагаються наступати в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли  в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

Незабаром, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 серпня, 2023 понедiлок
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 серпня, 2023 понедiлок
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
10:35
Після висадки на Місяць Індія планує запустити космічний корабель до Сонця
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:22
на фото: наслідки російського обстрілу, Херсон
За добу росіяни обстріляли 9 областей України: 6 людей загинуло, 15 поранено
10:15
СБУ затримала терориста "ДНР", який намагався втекти до невизнаного Придністров'я
10:14
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує у Чорному морі 4 ворожих кораблі, ракетоносії відсутні
10:09
Російські військові
Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка
10:08
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Згурець розповів, скільки солдатів щомісяця забезпечує Росії прихована мобілізація
10:05
OPINION
Ростислав Павленко
Проблеми спецефектами не вирішуються
09:37
На фото: черв'як у мозку
Уперше у світі вчені знайшли в мозку людини 8-сантиметрового черв'яка
09:28
мікроскоп наука
Агресивна форма дитячого раку, яка розвивається у м'язовій тканині, може отримати новий метод лікування
09:22
соняшник
У День пам'яті захисників Укрпошта випустила нову марку
09:17
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 120 тис. вояків РФ, - боєць ЗСУ
09:07
Південна Корея
Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів, до $394 млн наступного року
09:07
ПВК Вагнера
Кремль наказав спецслужбам готуватися до загрози нового військового заколоту, - ЗМІ
09:00
перепоховання
Сьогодні Україна відзначає День пам’яті загиблих захисників
08:56
США Японія
США схвалили продаж крилатих ракет великої дальності Японії
08:37
Білорусь-росія навчання
Білорусь готується до військових навчань ОДКБ. У ЗСУ не виключають провокації на північних кордонах
08:34
фейк
Тотальна корупція, безуспішний контрнаступ та зневіра партнерів: Кремль визначив тематику нового етапу інформаційної війни проти України
08:16
Toyota
Після збою системи в Японії зупинились 14 заводів Toyota
08:11
У Білорусі вагнерівцям вже місяць видають паспорти зі зміненими прізвищами, - опозиціонер
07:54
Оновлено
Окупанти, Херсон, Херсонщина
За добу війни в Україні Росія втратила 530 військових, 14 танків і 4 крилатих ракети, - Генштаб ЗСУ
07:44
OPINION
Валерій Пекар
Що робити з Росією після війни?
07:25
OPINION
Микола Княжицький
Про Папу Франциска , Ярослава Галана і нашу Перемогу
07:22
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що на військово-морському флоті КНДР розмістять ядерну зброю
07:04
Загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам присвоїли посмертні військові звання
06:58
коронавірус Китай
Китай більше не вимагатиме від туристів обов'язкових COVID-тестів
06:40
Німеччина уряд
У Німеччині член міськради намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами
06:20
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотниками по Тульській області
06:05
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
06:00
Авіакатастрофа, США, світ
У США пожежний гелікоптер впав на котеджі: двоє людей загинули
05:36
Tornado
У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали
05:08
окупанти в Криму
В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW
04:40
Джо Байден
Байден невдовзі планує відвідати В’єтнам, - Білий дім
04:12
мінеральна вода
Перші у світі: в Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини
03:44
Окупанти
Шпиталі Севастополя переповнені пораненими військовими РФ
03:16
Ердоган Путін
У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі
02:48
вибори
Вибори в Україні: сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні
02:20
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво подовжив терміни виконання робіт
01:52
Каховська ГЕС
Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС
01:43
В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV