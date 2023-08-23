Українські війська мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, закріплюються південніше Бахмута

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки українські війська мали успіх. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян. Також захисники здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Натомість росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. За інформацією від Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої", - додали у повідомленні.