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Сили оборони відбили атаки росіян біля Авдіївки, на фронті відбулося понад 30 боєзіткнень, - Генштаб

23 серпня, 2023 середа
07:16
Війна з Росією ЗСУ війна проти РФ

Сили оборони 22 серпня відбили атаки російських війскових біля Авдіївки Донецької області. На фронті за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційного удару в районі Попівки Чернігівської області. Під мінометними та артилерійськими обстрілами були понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Карповичі, Орликівка Чернігівської області; Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області та Твердохлібове Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Званівка, Серебрянка, Сіверськ, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Білозерка, Велетенське, Комишани Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Армія РФ завдала 4 ракетних 58 авіаційних ударів по території України

Зазначається, що протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок терористичних атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів та пункт управління ворога

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 пункт управління, 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

  • Сили оборони продовжують наступати у селі Роботине та його околицях на заході Запорізької області. Таким чином, українські воїни наближаються до другої лінії оборони росіян, яка, за словами ISW, може бути відносно слабшою за першу.
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Військові новини
Вбиті росіяни
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