ЗСУ продовжують наступати в районі Роботиного і просуваються до другої лінії оборони РФ, - ISW
Сили оборони продовжують наступати у селі Роботине та його околицях на заході Запорізької області. Таким чином, українські воїни наближаються до другої лінії оборони росіян, яка, за словами ISW, може бути відносно слабшою за першу.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За даними ISW, є ознаки того, що російська армія, ймовірно, має обмежену присутність у Рототіно.
Як повідомляє ISW, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній частині Запорізької області може свідчити про те, що елементи частин і з'єднань, що вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції.
Повідомляється, що ймовірна нестача російських резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена.
- 21 серпня в Міноборони повідомляли , що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили , що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. У той самий час бійці російської армії переміщають свої війська і використовують резерви.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
- Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомив, що українська армія зайшла до міста Роботино , проте на околицях ще знаходяться російські підрозділи.
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