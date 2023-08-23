ЗСУ продовжують наступати в районі Роботиного і просуваються до другої лінії оборони РФ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними ISW, є ознаки того, що російська армія, ймовірно, має обмежену присутність у Рототіно.

Як повідомляє ISW, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній частині Запорізької області може свідчити про те, що елементи частин і з'єднань, що вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції.

Повідомляється, що ймовірна нестача російських резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена.