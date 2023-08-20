Сили оборони просуваються поблизу Роботиного на Запоріжжі: ISW пояснило, як це допоможе ЗСУ
Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські війська 19 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на рубежі Авдіївка - Донецьк і на заході Запорізької області.
Так, за даними Генштабу ЗСУ, наступальні дії українські сили ведуть на Бердянському (район кордону Донецької і Запорізької областей) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області.
Крім цього, речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові й надалі утримують ініціативу на Бахмутському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 серпня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського, безпосередньо на захід від міста Донецьк.
Напередодні анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просуваються в напрямку Токмака на заході Запорізької області й розмінували російське мінне поле на північ від Токмака. Офіційні особи США, ймовірно, мають на увазі нещодавні українські наступи на північ і схід від Роботиного, що розташоване приблизно 23 км на північний схід від Токмака.
Раніше ISW оцінювало, що останні українські наступи поблизу невеликих населених пунктів у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній.
"Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть більш швидшим досягненням України", - йдеться у зведенні Інституту.
- Напередодні, 16 серпня, українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
- 15 серпня Зеленський провів зустрічі з військовими, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.
- Згодом у ISW зазначали, що ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них.
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