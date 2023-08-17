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Сили оборони продовжують наступ на півдні, окупанти марно намагалися відбити Урожайне, - Генштаб

17 серпня, 2023 четвер
20:07
Війна з Росією ЗСУ

У четвер, 17 серпня, ворог на Шахтарському напрямку намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по його ЗРК

Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52. 

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаударів по території України

А також росіяни здійснили 27 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Тур’я Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Угроїди Сумської області та Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Чернещина Харківської області та Надія Луганської області.
  • На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Новояковлівка, Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоберислав, Львове, Понятівка, Микілське, Садове Херсонської області та місто Херсон.

Уранці 17 серпня Збройні Сили України знищили російські вертольоти Ка-52 на Донеччині та Запоріжжі.

ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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