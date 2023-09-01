Росія розгорнула ракетний комплекс "Сармат": він стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд

Про це повідомляє російський Интерфакс.

На марафоні "Поділись своїм знанням" глава Роскосмосу Юрій Борисов заявив, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" розгорнули та поставили на бойове чергування.

У червні, під час промови перед випускниками військових академій, президент Росії Володимир Путін анонсував, що нові російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" будуть готові до розгортання.

Що відомо про "Сармат"

"Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що він може нести широкий спектр ядерних та гіперзвукових боєприпасів великої потужності та подолати всі сучасні засоби протиракетної оборон.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тис. кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

21 квітня 2022 року на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Сергій Згурець, журналіст, військовий експерт прокоментував показове випробування важкої балістичної ракети нового класу, яка фактично передбачає значно більшу потужність ніж попередні, "Сармат" несе 16 боєголовок, кожна боєголовка має потужність 550 кілотонн і здатна знищити країну розміром з Францію.

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.