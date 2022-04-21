Міжконтинентальна російська балістична ракета "Сармат" здатна знищити країну розміром з Францію, - Згурець

Про це розповів експерт в ефірі телеканалу "Еспресо".



Сергій Згурець пояснив: "Насправді, можливість використання тактичної ядерної зброї передбачено концепцією РФ в програмних документах, які мають змістовний сенс ескалації заради деескалації. Фактично, коли Росія програє по всіх фронтах і відчуває, що вона не може тримати оборону, використовується тактична ядерна зброя аби зламати дух противника. Це передбачено їхніми документами".



Військовий експерт підкреслив, що дуже показово вчора росіяни провели випробування нової балістичної ракети.



Журналіст зазначив: "Наскільки вона працююча, я не готовий сказати. Фактично, йдеться про новий зразок озброєння, яке має значно більшу потужність ніж попередні. Це важка балістична ракета, однієї боєголовки, якої достатньо знищити територію розміром з Францію. Це перша важка балістична ракета нового класу може літати не лише через Північний полюс, а і через Південний, ігноруючи систему оборони США. Ракета несе 16 боєголовок, кожна боєголовка має потужність 550 кілотонн".

Сергій Згурець зауважив, що використання Росією ядерної дубинки це засіб залякування не лише українців, а і всієї Європи. На спробу залякати світ, треба відповідати Москві жорстко.