Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". У Міноборони США не вбачають у цьому загрози

Про це заявили на сайті Кремля.



Навчальні бойові блоки ракети досягли полігону на Камчатці. Президент Росії Володимир Путін заявив, що аналогів такої ракети немає у світі. За попередніми даними, бойове чергування вони почнуть наприкінці року.



"Аналогів у світі немає та ще довго не буде. Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил. Надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні", – заявив Путін.



Він також додав, що ракета може долати всі сучасні засоби протиракетної оборони, а для її створення використали лише російські вузли, компоненти та деталі.



У Міноборони США заявили, що випробування були рядовими й РФ належним чином повідомила про запуск.

"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новим договором СНО (російсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь – ред.) про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету (МБР)… Ми не вважаємо це випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників", – сказала речниця Білогу дому Псакі.



"Департамент залишається зосередженим на незаконній і неспровокованій агресії Росії проти України", – додала вона.

Раніше повідомляли, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США.