Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". У Міноборони США не вбачають у цьому загрози
На космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат"
Про це заявили на сайті Кремля.
Навчальні бойові блоки ракети досягли полігону на Камчатці. Президент Росії Володимир Путін заявив, що аналогів такої ракети немає у світі. За попередніми даними, бойове чергування вони почнуть наприкінці року.
"Аналогів у світі немає та ще довго не буде. Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил. Надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні", – заявив Путін.
Він також додав, що ракета може долати всі сучасні засоби протиракетної оборони, а для її створення використали лише російські вузли, компоненти та деталі.
У Міноборони США заявили, що випробування були рядовими й РФ належним чином повідомила про запуск.
"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новим договором СНО (російсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь – ред.) про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету (МБР)… Ми не вважаємо це випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників", – сказала речниця Білогу дому Псакі.
"Департамент залишається зосередженим на незаконній і неспровокованій агресії Росії проти України", – додала вона.
- Раніше повідомляли, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США.
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