КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.



Запуск міжконтинентальної балістичної ракети 24 березня був першим повним випробуванням МБР, проведеним Північною Кореєю з 2017 року.



За словами аналітиків, МБР Hwasong-17 є найбільшою ракетою на рідкому паливі, яку коли-небудь запускала будь-яка країна з автомобільної пускової установки. Експерти зазначають, що її діапазон і розміри також свідчать про плани Північної Кореї використовувати кілька боєголовок, які можуть вразити кілька цілей, або приманки, щоб заплутати захисників.



Кім Чен Ин заявив, що це випробування допоможе переконати світ у могутності стратегічних сил його країни.



"Будь-які сили повинні добре усвідомити той факт, що їм доведеться заплатити дуже дорогу ціну, перш ніж спробувати посягати на безпеку нашої країни", - сказав він.



Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, Кім замовив випробування через "щоденну ескалацію військової напруги на Корейському півострові та навколо нього" та "неминучість тривалої конфронтації з імперіалістами США, що супроводжується небезпекою ядерної війни".



"Стратегічні сили... повністю готові до ретельного приборкання та стримування будь-яких небезпечних військових спроб американських імперіалістів", - заявив Кім Чен Ин, спостерігаючи за запуском.



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