Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США

КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США

25 березня, 2022 п'ятниця
14:06

Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети 24 березня був першим повним випробуванням МБР, проведеним Північною Кореєю з 2017 року. 

За словами аналітиків, МБР Hwasong-17 є найбільшою ракетою на рідкому паливі, яку коли-небудь запускала будь-яка країна з автомобільної пускової установки. Експерти зазначають, що її діапазон і розміри також свідчать про плани Північної Кореї використовувати кілька боєголовок, які можуть вразити кілька цілей, або приманки, щоб заплутати захисників.

Кім Чен Ин заявив, що це випробування допоможе переконати світ у могутності стратегічних сил його країни.

"Будь-які сили повинні добре усвідомити той факт, що їм доведеться заплатити дуже дорогу ціну, перш ніж спробувати посягати на безпеку нашої країни", - сказав він.

Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, Кім замовив випробування через "щоденну ескалацію військової напруги на Корейському півострові та навколо нього" та "неминучість тривалої конфронтації з імперіалістами США, що супроводжується небезпекою ядерної війни".

"Стратегічні сили... повністю готові до ретельного приборкання та стримування будь-яких небезпечних військових спроб американських імперіалістів", - заявив Кім Чен Ин, спостерігаючи за запуском.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Північна Корея
ядерна зброя
Кім Чен Ин
балістична ракета
Читайте також:
25 березня, 2022 п'ятниця
Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою
збили російський Мі-35
24 березня, 2022 четвер
ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони
Херсон
24 березня, 2022 четвер
У Херсоні рашисти готують масовий терор – готові депортувати пів міста
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 33.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
14:11
Україна досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 тем, які викликали розбіжності на переговорах, - Ердоган
14:07
NFT-музей
В Україні з'явився перший NFT-музей
14:01
Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги
13:58
Ексмер Ізюма Божков, два депутати і експравоохоронець надають окупантам дані про ЗСУ, ТрО, активістів і підприємців, - мер Марченко
13:56
Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів
13:54
Росія нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря, – Генштаб
13:50
Російська еліта прагне відхреститися від рішень щодо війни проти України, - Подоляк
13:35
снайпер росія
У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів
13:34
Євген Лавренчук
Суд Італії звільнив з-під варти українського режисера Лавренчука, - Денісова
13:27
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі назвав країни, які проти ембарго ЄС на російські нафту та газ
13:20
Міжнародний союз електрозв’язку допоможе Україні відновити електромережі
13:19
Пентагон
Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
13:19
YouTube
У Білорусі можуть заблокувати Youtube та інші соціальні мережі
13:17
ЗСУ знищили колону російської техніки
На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російської техніки
13:08
Інфографіка
українська мова
83% українців виступають за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою, – опитування
13:07
українські діти переселенці
Деякі категорії дітей, котрі виїхали з України через війну, мають стати на консульський облік, - Офіс президента
13:02
Нагірний Карабах: Вірменія заявила про наступ Азербайджану і попросила допомоги у РФ
13:02
інвалідність біженці
До Великої Британії прибули перші біженці з України
12:54
Розвідка опублікувала імена 667 військових з Чечні, які скоюють злочини проти українців
12:44
Петер Сійярто
"Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України
12:32
скраплений газ
США та ЄС домовилися про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ
12:27
Окупанти поширюють провокації про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України
12:21
Анатолій Шарій
Проросійського пропагандиста Шарія виявили в Іспанії, з ним поспілкувалися українські активісти
12:20
У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну
12:15
Азов
Уночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів
12:02
Джеймі Флай
Джеймі Флай: Нас дуже тішить те, що щоденні випуски Радіо Свобода тепер транслюватимуться на Еспресо
12:02
Клаус Йоханніс
Румунія виступила проти санкцій щодо РФ у сфері енергетики
12:02
Потяг
Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова
11:57
Юлія Чичеріна
МВС оголосило російській співачці Чичеріній підозру в посяганні на територіальну цілісність України
11:53
транспортні санкції
Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати наземне та морське сполучення з РФ
11:43
лікарня обстріл
У Харкові окупанти обстріляли поліклініку, загинуло 4 людини
11:37
Ув'язнення від 10 років: ДСНС нагадала паліям сухої трави, що підпали в умовах війни вважаються диверсією
11:36
Ексклюзив
Валерій Чалий
Третя світова вже йде. Путін вірить у слабкий Захід, який не дасть відповіді, але агресор дуже помиляється, - Чалий
11:29
Ексклюзив
Віктор Орбан
Віталій Портников: Орбан ганьбить угорський народ
11:28
колаборант диверсант
За час війни СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ
11:27
обстріл
Росія вночі двічі обстріляла аеропорт у Харкові, - голова ОВА
11:16
втрати ворога
РФ втратила близько 16100 військових, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 гелікоптерів і 115 літаків, - Генштаб ЗСУ
11:11
У Маріуполі окупанти відкрили штаб путінської партії "Єдина Росія", - міськрада
11:04
Драмтеатр Маріуполя
Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
11:02
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Репресії проти кримськотатарського народу посилились на фоні збільшення військової присутності росіян в Криму, - Чубаров
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV