КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США
Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США
Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети 24 березня був першим повним випробуванням МБР, проведеним Північною Кореєю з 2017 року.
За словами аналітиків, МБР Hwasong-17 є найбільшою ракетою на рідкому паливі, яку коли-небудь запускала будь-яка країна з автомобільної пускової установки. Експерти зазначають, що її діапазон і розміри також свідчать про плани Північної Кореї використовувати кілька боєголовок, які можуть вразити кілька цілей, або приманки, щоб заплутати захисників.
Кім Чен Ин заявив, що це випробування допоможе переконати світ у могутності стратегічних сил його країни.
"Будь-які сили повинні добре усвідомити той факт, що їм доведеться заплатити дуже дорогу ціну, перш ніж спробувати посягати на безпеку нашої країни", - сказав він.
Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, Кім замовив випробування через "щоденну ескалацію військової напруги на Корейському півострові та навколо нього" та "неминучість тривалої конфронтації з імперіалістами США, що супроводжується небезпекою ядерної війни".
"Стратегічні сили... повністю готові до ретельного приборкання та стримування будь-яких небезпечних військових спроб американських імперіалістів", - заявив Кім Чен Ин, спостерігаючи за запуском.
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