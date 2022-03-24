Північна Корея провела перше з 2017 року випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Про це повідомляє The New York Times.



Випробування, проведене перед зустріччю НАТО з приводу війни в Україні, викликало засудження з боку США, Японії та Південної Кореї, а також спонукало Південь до показового запуску ракет у відповідь.



Північна Корея в четвер запустила свою першу міжконтинентальну балістичну ракету з 2017 року, різко посиливши напруженість у відносинах з адміністрацією Байдена.



За словами Макото Онікі, заступника міністра оборони Японії, ракета пролетіла під надзвичайно крутим кутом, подолавши відстань близько 1000 км, перш ніж врізалася у води на захід від Японії через 71 хвилину після старту. За словами чиновників, ракета досягла висоти близько 6000 км.



За даними південнокорейських чиновників, ракета, запущена в четвер, була потужнішою, ніж Hwasong-15, що була випробувана Північною Кореєю востаннє. Під час свого останнього і єдиного випробувального польоту, проведеного в листопаді 2017 року, Hwasong-15 пролетіла 53 хвилини. Вона досягла висоти майже 5500 км, подолавши відстань в приблизно 1000 км.



І пан Онікі, і представники оборони Південної Кореї назвали запущену в четвер ракету "новою МБР".

США заявили, що КНДР таємно випробовує міжконтинентальні балістичні ракети