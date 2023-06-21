Путін заявив про розвиток ядерної тріади і постановку міжконтинентальних ракет "Сармат" на чергування "найближчим часом"
У промові перед випускниками військових академій президент Росії Володимир Путін сказав, що незабаром нові російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" будуть готові до розгортання
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У своїй промові перед кадетами Путін наголосив на важливості російської "тріади" ядерних сил, які можуть бути запущені з землі, моря чи повітря.
"Найважливішим завданням тут є розвиток ядерної тріади, яка є ключовою гарантією військової безпеки Росії та глобальної стабільності", - сказав він.
За словами Путіна, вже близько половини частин та з'єднань ракетних військ стратегічного призначення оснащені новітніми комплексами "Ярс". Також проводиться переозброєння військ на сучасні ракетні системи з гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард".
"Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою", - додав Путін.
Довідково: "Сармат" - міжконтинентальна балістична ракета, яку на Заході прозвали "Сатана II". Вона здатна нести 10 і більше ядерних боєголовок. Початкова вага ракети для ураження дальніх цілей, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту - 16 тис. км, корисне навантаження - 5 тонн.
- 21 квітня 2022 року на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
- Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.
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