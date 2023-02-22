РФ провалила випробування ракети "Сармат" під час візиту Байдена до Києва, - CNN
Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців.
Джерела CNN зауважили, що Росія заздалегідь сповістила Америку про випробування і США не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.
За даними американських чиновників, випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, російський президент Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до федеральних зборів.
Довідка: "Сармат" - міжконтинентальна балістична ракета, яку на Заході прозвали "Сатана II", бо вона здатна доставляти кілька ядерних боєголовок. Початкова вага ракети для ураження дальніх цілей, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн. Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни - 9-10 тис. км, стартова маса - 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, - 10 тонн. На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.
- Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Укрзалізниці підтвердили, що Байден прибув до Києва потягом.
- Своєю чергою агентство AP писало, що незадовго до візиту президента США Джо Байдена до Києва американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій.
- А на Алеї сміливості в Києві встановили пам'ятну табличку Джо Байдену – на знак вдячності за допомогу Україні.
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