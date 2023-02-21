Путін заявив, що може "розширити війну" в разі постачання Україні далекобійного озброєння
Президент РФ Володимир Путін погрожує "розширити війну", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Він також заявив про готовність ядерних сил стримування
Про це йшлося у зверненні Путіна до Федеральних зборів 21 лютого.
"Чим більш далекобійні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - сказав президент РФ.
Він звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння" і заявив, буцімто РФ воює не з народом України, а з "київським режимом" і його "західними господарями", які "окупували цю країну".
Путін стверджує, що у Росії "оснащення ядерних сил стримування новітніми системами становить понад 91%".
- Президент РФ Путін раніше наказав до березня окупувати Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.
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