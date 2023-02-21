Про це йшлося у зверненні Путіна до Федеральних зборів 21 лютого.

"Чим більш далекобійні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - сказав президент РФ.

Він звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння" і заявив, буцімто РФ воює не з народом України, а з "київським режимом" і його "західними господарями", які "окупували цю країну".

Путін стверджує, що у Росії "оснащення ядерних сил стримування новітніми системами становить понад 91%".