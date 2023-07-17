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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Російська армія втратила за добу в Україні 620 військових, 8 танків й 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ

17 липня, 2023 понедiлок
08:21
Війна з Росією ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 238 300 військових. За минулу добу на 5 напрямках фронту відбулося 28 бойових зіткнень

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 17 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 238 300 (+620) солдатів
  • танків ‒ 4115 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8)
  • артилерійських систем – 4504 (+23)
  • РСЗВ – 685 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 428 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)
  • спеціальної техніки ‒ 677 (+11)

Остаточні дані уточнюють.

ЗСУ 15 разів уразили райони скупчення живої сили ворога

У  Генштабі ЗСУ зазначили, що російська армія й надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось 28 бойових зіткнень.

Натомість авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.

Росіяни завдали 11 ракетних та 49 авіаційних ударів по Україні за добу

Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових ЗСУ та населених пунктах України.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках: ситуація по напрямках

Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Середина-Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник мав даремні спроби наступу східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

  • За добу 15 липня на фронті відбулося 39 бойових зіткнень. Тоді Росія втратила в Україні 500 військових, 13 БПЛА й 5 танків.
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