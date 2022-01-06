Протягом доби в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, померло 187 людей

Про це свідчать дані МОЗ.



Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 2028 осіб, водночас одужала 9121 людина.



За весь час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 осіб, одужали - 3 500 914 осіб, померли 96 896 людей.

У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:

м. Київ - 1173;

Вінницька область - 255;

Волинська область - 73;

Дніпропетровська область - 216;

Донецька область - 298;

Житомирська область - 201;

Закарпатська область - 281;

Запорізька область - 172;

Івано-Франківська область - 290;

Київська область - 250;

Кіровоградська область - 52;

Луганська область - 100;

Львівська область - 400;

Миколаївська область - 122;

Одеська область - 379;

Полтавська область - 305;

Рівненська область -235;

Сумська область - 227;

Тернопільська область - 173;

Харківська область - 397;

Херсонська область - 127;

Хмельницька область - 390;

Черкаська область - 252;

Чернівецька область - 162;

Чернігівська область - 102.