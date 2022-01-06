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Протягом доби в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, померло 187 людей

6 січня, 2022 четвер
09:03
Коронавірус Коронавірус в Україні

За минулу добу, 5 січня, в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, з них 240 дітей та 182 медпрацівників

Про це свідчать дані МОЗ.

Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 2028 осіб, водночас одужала 9121 людина.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 осіб, одужали - 3 500 914 осіб, померли 96 896 людей.

У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:

  • м. Київ - 1173;
  • Вінницька область - 255;
  • Волинська область - 73;
  • Дніпропетровська область - 216;
  • Донецька область - 298; 
  • Житомирська область - 201;
  • Закарпатська область - 281;
  • Запорізька область - 172;
  • Івано-Франківська область - 290;
  • Київська область - 250;
  • Кіровоградська область - 52;
  • Луганська область - 100;
  • Львівська область - 400;
  • Миколаївська область - 122;
  • Одеська область - 379;
  • Полтавська область - 305;
  • Рівненська область -235;
  • Сумська область - 227;
  • Тернопільська область - 173;
  • Харківська область - 397;
  • Херсонська область - 127;
  • Хмельницька область - 390;
  • Черкаська область - 252;
  • Чернівецька область - 162;
  • Чернігівська область - 102.
 
  • Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, в Україні виявили 4571 нових випадків COVID-19, померли 273 людини.
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