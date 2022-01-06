Протягом доби в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, померло 187 людей
За минулу добу, 5 січня, в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, з них 240 дітей та 182 медпрацівників
Про це свідчать дані МОЗ.
Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 2028 осіб, водночас одужала 9121 людина.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 осіб, одужали - 3 500 914 осіб, померли 96 896 людей.
У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:
- м. Київ - 1173;
- Вінницька область - 255;
- Волинська область - 73;
- Дніпропетровська область - 216;
- Донецька область - 298;
- Житомирська область - 201;
- Закарпатська область - 281;
- Запорізька область - 172;
- Івано-Франківська область - 290;
- Київська область - 250;
- Кіровоградська область - 52;
- Луганська область - 100;
- Львівська область - 400;
- Миколаївська область - 122;
- Одеська область - 379;
- Полтавська область - 305;
- Рівненська область -235;
- Сумська область - 227;
- Тернопільська область - 173;
- Харківська область - 397;
- Херсонська область - 127;
- Хмельницька область - 390;
- Черкаська область - 252;
- Чернівецька область - 162;
- Чернігівська область - 102.
- Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, в Україні виявили 4571 нових випадків COVID-19, померли 273 людини.
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