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За минулу добу в Україні виявили 4571 нових випадків COVID-19, померли 273 людини

5 січня, 2022 середа
08:41
Коронавірус Коронавірус діти

За минулу добу, 4 січня, в Україні зафіксували 4571 нових випадків COVID-19, з них 210 дітей та 112 медпрацівників

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 1366 осіб, водночас одужало 8439 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 682 659 осіб, одужали - 3 491 793 особи, померли 96 709 людини.

У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:

  • м. Київ - 1344;
  • Вінницька область - 156;
  • Волинська область - 25;
  • Дніпропетровська область - 169;
  • Донецька область - 126; 
  • Житомирська область - 71;
  • Закарпатська область - 148;
  • Запорізька область - 148;
  • Івано-Франківська область - 130;
  • Київська область - 199;
  • Кіровоградська область - 49;
  • Луганська область - 103;
  • Львівська область - 210;
  • Миколаївська область - 102;
  • Одеська область - 209;
  • Полтавська область - 273;
  • Рівненська область - 104;
  • Сумська область - 129;
  • Тернопільська область - 85;
  • Харківська область - 178;
  • Херсонська область - 111;
  • Хмельницька область - 169;
  • Черкаська область - 157;
  • Чернівецька область - 85;
  • Чернігівська область - 91.
 
  • Нагадаємо, 3 січня в Україні зафіксували 1 746 нових випадків COVID-19, з яких 87 дітей та 21 медпрацівник.
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