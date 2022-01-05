За минулу добу в Україні виявили 4571 нових випадків COVID-19, померли 273 людини
За минулу добу, 4 січня, в Україні зафіксували 4571 нових випадків COVID-19, з них 210 дітей та 112 медпрацівників
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 1366 осіб, водночас одужало 8439 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 682 659 осіб, одужали - 3 491 793 особи, померли 96 709 людини.
У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:
- м. Київ - 1344;
- Вінницька область - 156;
- Волинська область - 25;
- Дніпропетровська область - 169;
- Донецька область - 126;
- Житомирська область - 71;
- Закарпатська область - 148;
- Запорізька область - 148;
- Івано-Франківська область - 130;
- Київська область - 199;
- Кіровоградська область - 49;
- Луганська область - 103;
- Львівська область - 210;
- Миколаївська область - 102;
- Одеська область - 209;
- Полтавська область - 273;
- Рівненська область - 104;
- Сумська область - 129;
- Тернопільська область - 85;
- Харківська область - 178;
- Херсонська область - 111;
- Хмельницька область - 169;
- Черкаська область - 157;
- Чернівецька область - 85;
- Чернігівська область - 91.
- Нагадаємо, 3 січня в Україні зафіксували 1 746 нових випадків COVID-19, з яких 87 дітей та 21 медпрацівник.
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