За минулу добу в Україні виявили 4571 нових випадків COVID-19, померли 273 людини

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 1366 осіб, водночас одужало 8439 людей.



За весь час пандемії в Україні захворіли 3 682 659 осіб, одужали - 3 491 793 особи, померли 96 709 людини.

У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:

м. Київ - 1344;

Вінницька область - 156;

Волинська область - 25;

Дніпропетровська область - 169;

Донецька область - 126;

Житомирська область - 71;

Закарпатська область - 148;

Запорізька область - 148;

Івано-Франківська область - 130;

Київська область - 199;

Кіровоградська область - 49;

Луганська область - 103;

Львівська область - 210;

Миколаївська область - 102;

Одеська область - 209;

Полтавська область - 273;

Рівненська область - 104;

Сумська область - 129;

Тернопільська область - 85;

Харківська область - 178;

Херсонська область - 111;

Хмельницька область - 169;

Черкаська область - 157;

Чернівецька область - 85;

Чернігівська область - 91.

Нагадаємо, 3 січня в Україні зафіксували 1 746 нових випадків COVID-19, з яких 87 дітей та 21 медпрацівник.

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