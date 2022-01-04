За минулу добу в Україні підтвердили 1 746 нових випадків COVID-19, померли 135 людей
За минулу добу, 3 січня, в Україні зафіксували 1 746 нових випадків COVID-19, з яких 87 дітей та 21 медпрацівник
Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 970 осіб, водночас одужало 3 629 людей.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 678 088 людей, одужали - 3 483 354 осіб, померли - 96 436 осіб.
У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:
- м. Київ - 364;
- Вінницька область - 64;
- Волинська область - 26;
- Дніпропетровська область - 108;
- Донецька область - 124;
- Житомирська область - 17;
- Закарпатська область - 51;
- Запорізька область - 17;
- Івано-Франківська область - 34;
- Київська область - 108;
- Кіровоградська область - 43;
- Луганська область - 28;
- Львівська область - 85;
- Миколаївська область - 20;
- Одеська область - 83;
- Полтавська область - 129;
- Рівненська область - 33;
- Сумська область - 37;
- Тернопільська область - 46;
- Харківська область - 141;
- Херсонська область - 16;
- Хмельницька область - 8;
- Черкаська область - 85;
- Чернівецька область - 61;
- Чернігівська область - 18.
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