За минулу добу в Україні підтвердили 1 746 нових випадків COVID-19, померли 135 людей

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.



Упродовж доби госпіталізували із підтвердженими та підозрілими випадками 970 осіб, водночас одужало 3 629 людей.



За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 678 088 людей, одужали - 3 483 354 осіб, померли - 96 436 осіб.



У регіонах кількість підтверджених випадків за добу така:



м. Київ - 364;

Вінницька область - 64;

Волинська область - 26;

Дніпропетровська область - 108;

Донецька область - 124;

Житомирська область - 17;

Закарпатська область - 51;

Запорізька область - 17;

Івано-Франківська область - 34;

Київська область - 108;

Кіровоградська область - 43;

Луганська область - 28;

Львівська область - 85;

Миколаївська область - 20;

Одеська область - 83;

Полтавська область - 129;

Рівненська область - 33;

Сумська область - 37;

Тернопільська область - 46;

Харківська область - 141;

Херсонська область - 16;

Хмельницька область - 8;

Черкаська область - 85;

Чернівецька область - 61;

Чернігівська область - 18.