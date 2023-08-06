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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби відбулося близько 30 боїв, ЗСУ уразили 2 райони зосередження ворога, - Генштаб

Протягом доби відбулося близько 30 боїв, ЗСУ уразили 2 райони зосередження ворога, - Генштаб

6 серпня, 2023 неділя
19:18
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної боротьби противника

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Бобилівка, Вишеньки, Сваркове, Тимофіївка, Павлівка Сумської області та Одноробівка, Козача Лопань, Огірцеве, Варварівка, Хатнє на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам'янка, Новомлинськ, Западне, Петропавлівка, та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: Сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Благодатне і Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок: артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Веселе, Малі Щербаки та П'ятихатки Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Уранці неділі, 6 серпня, російські терористи знову завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілу населеного пункту Подоли загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.
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