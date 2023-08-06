Армія РФ завдала удару по селу на Харківщині: є загибла і поранений

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини", - написав він.

Так, через російський обстріл села Подоли у Куп’янському районі загинула 58-річна жінка. Чоловік 66 років отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу.

Також в ОВА додають, що росіяни зруйнували приватний будинок. У господарчій споруді виникла пожежа.