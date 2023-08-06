Армія РФ завдала удару по селу на Харківщині: є загибла і поранений
Уранці неділі, 6 серпня, російські терористи знову завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілу населеного пункту Подоли загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини", - написав він.
Так, через російський обстріл села Подоли у Куп’янському районі загинула 58-річна жінка. Чоловік 66 років отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу.
Також в ОВА додають, що росіяни зруйнували приватний будинок. У господарчій споруді виникла пожежа.
- Крім цього, увечері суботи, 5 серпня, росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення.
- Також уранці неділі, 6 серпня, російська армія вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району міста Харкова. За попередніми даними, жертв серед населення немає.
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