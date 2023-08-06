Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що станом на 9:30 інформація про постраждалих не надходила.

Також про обстріл міста повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - зазначав мер.