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Армія Росії завдала ракетних ударів по Харкову

6 серпня, 2023 неділя
09:35
Війна з Росією ЗРК С-300 РФ

Уранці неділі, 6 серпня, російська армія вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району міста Харкова. За попередніми даними, жертв серед населення немає

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що станом на 9:30 інформація про постраждалих не надходила.

Також про обстріл міста повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - зазначав мер.

  • Напередодні, увечері суботи, 5 серпня, росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення.
Україна
Росія
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
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