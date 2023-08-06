Армія Росії завдала ракетних ударів по Харкову
Уранці неділі, 6 серпня, російська армія вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району міста Харкова. За попередніми даними, жертв серед населення немає
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав він.
Голова ОВА зазначив, що станом на 9:30 інформація про постраждалих не надходила.
Також про обстріл міста повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - зазначав мер.
- Напередодні, увечері суботи, 5 серпня, росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення.
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