Росія вдарила КАБом по центру переливання крові на Харківщині
Ввечері суботи, 5 серпня, російські терористи запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Росія вдарила керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові, який розташований у Купʼянській громаді на Харківщині.
"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - пише Зеленський.
Є загиблі та поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу.
- Після 18:00 суботи, 5 серпня 2023 року, армією РФ було випущено по території України щонайменше три хвилі крилатих ракет. У першому випадку це були "калібри", в другому та третьому йшлося про "кинджали".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе