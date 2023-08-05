Росія вдарила КАБом по центру переливання крові на Харківщині

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія вдарила керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові, який розташований у Купʼянській громаді на Харківщині.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - пише Зеленський.

Є загиблі та поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу.