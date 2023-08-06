Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Там зазначають, що у першій хвилі атаки увечері 5 серпня росіяни застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Протиповітряна оборона знищила 12 із 14 "Калібрів". Інформацію щодо "Кинджалів" у ПС поки що не оприлюднили.

Крім цього, у ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА Shahed з південно-східного напрямку, також випустив "Калібри" з акваторії Чорного моря та крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила:

13 крилатих ракет "Калібр";

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Фото: ПС ЗСУ / Телеграм