За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії
З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня окупанти завдали масованого удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими БПЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 57 ворожих цілей у повітрі
Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Там зазначають, що у першій хвилі атаки увечері 5 серпня росіяни застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Протиповітряна оборона знищила 12 із 14 "Калібрів". Інформацію щодо "Кинджалів" у ПС поки що не оприлюднили.
Крім цього, у ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА Shahed з південно-східного напрямку, також випустив "Калібри" з акваторії Чорного моря та крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.
Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.
Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.
Протиповітряна оборона знищила:
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".
Фото: ПС ЗСУ / Телеграм
- Ввечері суботи, 5 серпня, російські терористи активізувались у Чорному морі, а в небо злетіли бомбардувальники Ту-95. Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Детальніше читайте за посиланням.
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