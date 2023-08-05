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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія вивела у Чорне море фрегат-носій "калібрів", у небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95

Росія вивела у Чорне море фрегат-носій "калібрів", у небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95

5 серпня, 2023 субота
22:02
Війна з Росією обстріл, ППО

Ввечері суботи, 5 серпня, російські терористи активізувались у Чорному морі, а в небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"До малого ракетного корабля в Чорному морі додався споряджений фрегат. Загальна кількість "калібрів", що може бути застосована - 16. Будьте пильні, не нехтуйте заходами безпеки. До закінчення тривоги не залишайте укриттів!", - пише ОК.

Командування також повідомляє, що зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації: 7 бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья.

Винищувачі можуть нести ракети х-101 та х-555

Повітряні Сили попередили про загрозу ударних БПЛА на Херсонщині та Миколаївщині.

  • Після 18:00 суботи, 5 серпня 2023 року, армією РФ було випущено по території України щонайменше три хвилі крилатих ракет. У першому випадку це були "калібри", в другому та третьому йшлося про "кинджали".
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
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Військові новини
російський корабель
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воєнні злочини Росії
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