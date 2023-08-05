Росія вивела у Чорне море фрегат-носій "калібрів", у небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"До малого ракетного корабля в Чорному морі додався споряджений фрегат. Загальна кількість "калібрів", що може бути застосована - 16. Будьте пильні, не нехтуйте заходами безпеки. До закінчення тривоги не залишайте укриттів!", - пише ОК.

Командування також повідомляє, що зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації: 7 бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья.

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