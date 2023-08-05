Росія вивела у Чорне море фрегат-носій "калібрів", у небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95
Ввечері суботи, 5 серпня, російські терористи активізувались у Чорному морі, а в небо злетіли 7 бомбардувальників Ту-95
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"До малого ракетного корабля в Чорному морі додався споряджений фрегат. Загальна кількість "калібрів", що може бути застосована - 16. Будьте пильні, не нехтуйте заходами безпеки. До закінчення тривоги не залишайте укриттів!", - пише ОК.
Командування також повідомляє, що зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації: 7 бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья.
Винищувачі можуть нести ракети х-101 та х-555
Повітряні Сили попередили про загрозу ударних БПЛА на Херсонщині та Миколаївщині.
- Після 18:00 суботи, 5 серпня 2023 року, армією РФ було випущено по території України щонайменше три хвилі крилатих ракет. У першому випадку це були "калібри", в другому та третьому йшлося про "кинджали".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе