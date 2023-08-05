Протягом доби захисники України уразили 2 командні пункти та 5 складів боєприпасів росіян, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 серпня.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби, станом на 18:00, російський ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.