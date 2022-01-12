Протягом новорічних свят до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування, – Ігор Клименко

Про це сьогодні, 12 січня, повідомив Голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телеканалу "Рада".



"Зловмисників затримано в дев’яти областях держави, зокрема у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви щодо скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння. Водночас частину повідомлень ми отримали із тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей", - сказав Голова Нацполіції.



Голова Нацполіції наголосив, що згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такий вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.



"Задля безпеки громадян вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи Нацполіції несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про замінування", - зазначив Ігор Клименко.

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