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Головна Війна з Росією Протягом року Білорусь надала Росії понад 131 тисячу тон боєприпасів, - профспілка залізничників

Протягом року Білорусь надала Росії понад 131 тисячу тон боєприпасів, - профспілка залізничників

11 червня, 2023 неділя
19:34
Війна з Росією Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік

Незалежна "Спільнота залізничників Білорусі" навела підрахунки щодо кількості боєприпасів, наданих протягом 2022 року Росії з боку Білорусі

Про це білоруські залізничники інформують у себе на сайті.

"У проміжку часу з січня 2022 року до січня 2023 року залізницею з Білорусі до РФ було вивезено 131 535 тонн (±5-10%) боєприпасів. Відправка до Росії боєприпасів з білоруських арсеналів зберігання триває й понині (у середньому від 5 000 до 10 000 тонн на місяць)", - йдеться у повідомленні.

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"Спільнота залізничників Білорусі" наводить детальну статистику цих перевезень, включно зі станціями відправлення та прибуття, маршрутами руху й білоруськими військовими частинами, зі складів яких йшло відвантаження боєприпасів для потреб країни-агресора.

"Наведені відомості про обсяги вивезення боєприпасів з Білорусі до РФ й на окуповані території України, включно із Кримом, свідчать про набагато більше, ніж показує пропаганда, залучення режиму Лукашенка до війни на боці агресора, і є доказом повномасштабної участі в ній", - робить висновок незалежна профспілка білоруських залізничників.

Росія
Білорусь
російська армія
окупанти
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