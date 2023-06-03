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Опозиція каже про патологію крові у Лукашенка. Його невістка написала пісню "Цінуйте справжнього чоловіка"

3 червня, 2023 субота
18:23
Світ Олександр Лукашенко

У суботу, 3 червня 2023 року, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало із посиланням на власні джерела оприлюднив діагноз самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка

Йдеться про синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром), повідомив політик у себе в телеграмі.

"Це захворювання, що характеризується порушеннями в системі згортання крові, при якому відбувається утворення множинних тромбів. Оскільки чинники, що сприяють згортанню крові, витрачаються на утворення тромбів, ДВЗ переходить у стадію зниження згортання крові, що викликає кровотечу в різні органи. Виразність кровотечі може варіювати від невеликих крововиливів на шкірі, до виникнення масивних кровотеч із шлунково-кишкового тракту, крововиливів у головний мозок, легені та інші органи. Крім вищезгаданих проявів ДВЗ синдрому виділяють також такі: набряклість, біль у ногах і грудях, задишка, холодний піт", - зазначає Цепкало.

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При цьому, як він пояснив, прояви ДВС-синдрому залежать від стадії захворювання, і ступеня ураження певних органів.

"Для підтримки життєдіяльності організму проводиться переливання свіжозамороженої плазми, внутрішньовенне введення різних розчинів, що впливають на згортання крові", - додав Валерій Цепкало.

На думку опозиціонера, попереду неминуча втрата Лукашенком дієздатності.

"Вперше за 30 років у білорусів з'являється шанс вирватися зі злиднів та політичного рабства", - наголосив Цепкало.

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Офійна білоруська пролаганда теж відреагувала на видимі ускладнення стану здоров'я диктатора.

Як стверджує аналітик Білоруського розслідувального центру Сергій Чалий, донька середнього сина Лукашенка Дмитра, поетеса Ганна Лукашенко присвятила своєму тестеві нову пісню. Її творіння в стилі російського шансону називається "Цінуйте справжнього чоловіка". 

Ганна Сергіївна Лукашенко вкотре підписала слова до пісні власним творчим псевдо "Ганна Селук". "Селук" - перші два склади у її імені по батькові (Сергіївна) та прізвища (Лукашенко).

"Пісню явно приурочено до недуги Лукашенка. Член його сім'ї ніби каже злостивцям: не ображайте нашого дорогого Олександра Григоровича. Пісня є програмною. Фактично девіз ближнього кола Лукашенка: коханого не віддамо", - каже Чалий.

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Серед пісень, які написала Ганна Селук, - "Ах, Олександр", "Бульба-денс" та гімн підконтрольної ЛукашенкугГенпрокуратури "Хранителі права", нагадує газета Zerkalo.

  • Нагадаємо, 9 травня на параді в Москві Лукашенко виглядав дуже хворобливо. На руці у нього бувло помітно медичний бинт, який одягають після крапельниць. Тоді ж він відмовився від сніданку з Путіним та лідерами країн-членів ОДКБ та за станом здоров'я відмовився йти покладати квіти.
  • На кілька днів він повністю випав з публічного простору. Незалежні білоруські медіа розповідали про госпіталізацію Лукашенка.
  • 23 травня керівник Білорусі заявив, що мав проблеми з "аденовірусом".
  • 27 травня Цепкало поінформував про термінову госпіталізацію Лукашенко під час перебування у Москві. Там незмінному правителю Білорусі нібито робили переливання крові.
Здоров'я
Білорусь
Олександр Лукашенко
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