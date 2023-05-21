Тихановська не готова віддати наказ на усунення Лукашенка, - білоруський політолог Усов

Про це білоруський політолог Павло Усов заявив в інтерв'ю для видання Malanka, що вийшло 21 травня 2023 року.

"Потрібно враховувати психологічний настрій та орієнтації у штабі Тихановської та самої Тихановської. Вона не готова психологічно. Вона також відображає у своїх заявах, у своїх діях позицію Заходу. Захід не готовий до якихось силових заходів щодо зміни ситуації в Білорусі. Він проти того щоб дестабілізація та військові дії переносилися за межі України", - зазначив Усов.

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Разом з тим, політолог не виключає, що якщо всередині Білорусі виникне, як висловився Усов, "критична ситуація" (наприклад, у зв'язку зі смертю Олександра Лукашенка), у команди Тихановської або ж в інших опозиційних сил подібна готовність може з'явитися.

За словами Павла Усова, найбільшу загрозу Лукашенку наразі становлять озброєні добровольці з полку Каліновського та батальйону "Терор", однак, їхнії ресурсів у такому випадку буде "недостатньо".

Тож опозиція, як вважає Усов, має безпосередньо зайнятися створенням власної армії, а не підготовкою до наступних виборів, яких все одно не буде.

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У тому ж випадку, якщо на допомогу режиму Лукашенка до Білорусі прибуде контингент російських військ, додав політолог, може бути сценарій, за якого білорусів підтримають ЗСУ, які завдаватимуть "точкових ударів по зосередженню російських сил у Білорусі".

"Ось він - ідеальний план", - наголосив Павло Усов.

Однак, підсумував він, для втілення такого "ідеального плану" має бути "консолідований ресурс, консолідоване лідерство".