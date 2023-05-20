Путін кілька разів розглядав сценарій ліквідації Лукашенка, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З Лукашенком нічого не сталося 9 травня, мабуть, він вже приїхав дуже хворий, ми бачили, що рука перемотана. Путін кілька разів розглядав сценарій ліквідації Лукашенка, який був близький до такого під час попередніх виборів. Нагадаю, була історія з десантниками, яких направили до Мінська, тому що Лукашенко несамовито опирався всі ці останні 23 роки влади Путіна повному поглинанню Росією Білорусі. Але я не думаю, що зараз Москва зацікавлена у фізичному знищенні Лукашенка, це створило б великі проблеми за цих обставин поразки, які РФ зазнає в Україні", - зауважив політолог.

Андрій Піонтковський зазначив, що на всьому пострадянському просторі послаблюється позиція Кремля.

"Річ у тім, що білоруські силовики підтримували Лукашенка, бо не хотіли ставати дрібними членами російського міністерства внутрішніх справ, вони теж тримаються за формальну незалежність Білорусі. А смерть Лукашенка буде додатковою політичною й воєнною катастрофою. Тому, попри всі християнські традиції, побажаємо цьому воєнному злочинцю раніше за Лукашенка щасливо сконати найближчими днями", - сказав Піонтковський.