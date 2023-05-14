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У Росії підтвердили, що Лукашенко має проблеми зі здоров’ям

14 травня, 2023 неділя
23:04
Світ Лукашенко

У Держдумі РФ підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє

Про це повідомив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін, пишуть російські ЗМІ.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Попри те, що людина захворіла, він вважав за свій обов’язок приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку - от і все", - сказав Затулін.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже пʼятий день не зʼявляється в публічному просторі. Востаннє Лукашенко бачили на публіці 9 травня, коли він відвідав парад на Красній площі в Москві і поспішив повернутися до Мінська. Білоруські ЗМІ відзначили нездоровий вигляд Лукашенко і його нездатність дійти пішки до Олександрівського саду, куди його відвезли на машині, щоб покласти квіти.

Під час урочистостей у Мінську він не виступав з промовою, чого ніколи не було в День Перемоги. Сьогодні Білорусь відзначає офіційний День державної символіки, і Лукашенко знову не з'явився на публіці.

У пресслужбі Лукашенка офіційно нічого не повідомляють, а неофіційно говорять, що той працює з документами.

  • Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору. За ситуацією стежать білоруські медіа та політологи.

Здоров'я
Білорусь
Олександр Лукашенко
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