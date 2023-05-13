Лукашенко 4 днів не з'являється на людях й провів сьогодні 2 години в лікарні, - ЗМІ
Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору. За ситуацією стежать білоруські медіа та політологи
В умовах засекреченості стану здоров’я Лукашенка в колах його номенклатури поширюється версія про вірус, який здолав політика разом з його оточенням. Про це із посиланням на власні джерела пише газета "Наша ніва".
"Ще кілька людей з оточення захворіли й впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", - розповів виданню співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка.
На користь цієї версії може свідчити той факт, що 5 травня, вручаючи нагороди представникам силових органів Лукашенко вже був охриплим, додає "Наша ніва".
За даними опозиційного блогу Motolko help та Euroradio, сьогодні, 13 травня 20923 року, Лукашенко з 19:00 до 21:00 перебував у президентській клініці в мінському мікрорайоні Дрозди. Вздовж маршруту руху його кортежу було виставлено посилену варту.
О 21:20 він вже повернувся до власної резиденції в селищі Острошицький городок, що на півночі Мінська, інформують опозиціонери.
При цьому пропаганда не прокоментує зникнення Лукашенка та його хворобливий вигляд.
Разом з тим, як пояснив білоруській службі "Радіо Свобода" політолог Валерій Карбалевич, чинна редакція Конституції Респубілки Білорусь містить два варіанти передачі влади у випадку смерті глави держави. Якщо вона настала з природних причин, повноваження тимчасово переходять до голови верхньої палати парламенту, а якщо спричинена насильством - то до державного секретаря Ради безпеки Респубілки Білорусь.
У першому випадку це Наталія Качанова, яку останнім часом активно розкручує команда Лукашенка, у другому - народжений у Росії генерал-лейтенант Олександр Вольфович, яка опозиція називає вигідною Кремлю фігурою, здатною, зокрема, на ширшу участь Білорусі в агресії проти України.
- Нагадаємо, 9 травня у Москві на правій руці Лукашенка було помітно бінт, схожий на той, який одягають після крапельниць.
- Також він за станом здоров'я не пішов на 300-метрову прогулянку з Путіним та керівниками Вірменії й країн Середньої Азії, а також відмовився від спільного сніданку з ними.
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