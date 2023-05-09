Лукашенко пропустив сніданок у Путіна: його забрала швидка і він терміново вилетів у Мінськ, - ЗМІ
Лукашенко пропустив неформальний сніданок у Путіна, з параду він у супроводі швидкої терміново відбув в аеропорт і вилетів у Мінськ
Відсутність на трапезі у Путіна президента Білорусі побачили журналісти РБК.
Вони зазначають, що після параду в Москві Путін провів неформальний сніданок із закордонними лідерами, які приїхали в країну. Але на фото та відео з цього сніданку не було Олександра Лукашенка, який був присутній на параді.
Також, як пише білоруська служба "Радіо Свобода", Лукашенко замість того, щоб пройти пішки кількасот метрів від трибуни на Красній площі до могили Невідомого солдата разом із Путіним та іншими лідерами, подолав цей шлях на автомобілі.
Вигляд Лукашенка на трибуні параду був "надзвичайно сумним", а в кулуарах стали ширитися чутки, що він захворів. Також, за повідомленнями журналістів, у нього було перебинтовано праву руку. Жодних офіційних подробиць про стан його здоров'я немає.
Російські медіа, з посиланням на власні джерела, пишуть, що відразу після параду він покинув Москву, а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги.
Ні Мінськ, ні Москва поки що не коментували відсутність президента Білорусії на спільному сніданку.
- Нагадаємо, сьогодні зранку у Москві відбувся традиційний парад до Дня перемоги, на якому російський диктатор Володимир Путін заявив, що Захід нібито розв'язав проти його країни війну, метою якої є знищення РФ.
- 8 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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