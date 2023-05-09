Відсутність на трапезі у Путіна президента Білорусі побачили журналісти РБК.

Вони зазначають, що після параду в Москві Путін провів неформальний сніданок із закордонними лідерами, які приїхали в країну. Але на фото та відео з цього сніданку не було Олександра Лукашенка, який був присутній на параді.

Також, як пише білоруська служба "Радіо Свобода", Лукашенко замість того, щоб пройти пішки кількасот метрів від трибуни на Красній площі до могили Невідомого солдата разом із Путіним та іншими лідерами, подолав цей шлях на автомобілі.

Вигляд Лукашенка на трибуні параду був "надзвичайно сумним", а в кулуарах стали ширитися чутки, що він захворів. Також, за повідомленнями журналістів, у нього було перебинтовано праву руку. Жодних офіційних подробиць про стан його здоров'я немає.

Російські медіа, з посиланням на власні джерела, пишуть, що відразу після параду він покинув Москву, а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги.

Ні Мінськ, ні Москва поки що не коментували відсутність президента Білорусії на спільному сніданку.