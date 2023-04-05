Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі “Еспресо"

"Я хотів би наголосити, що поки ядерна боєголовка не злетіла з ракетою, то вона є лиш шматком заліза. Можна назвати її ядерною брудною бомбою, або ще якось. Саме тому, сама по собі ядерна зброя до запуску та приведення в бойову готовність, є шматком заліза, який можна знищити конвенційними засобами. В тому числі диверсійними групами. Вона не матиме великою вибухової сили, однак забруднить значну територію. Лукашенко саме на це і наражає Білорусь. Він може створити ще одну Чорнобильську зону на території Білорусі", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ наголосив на загрозах розміщення ядерної зброї на території Білорусі

"Розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі несе більшу загрозу нашим західним партнерам. Оскільки ми вже маємо неадекватного сусіда з ядерною зброєю. І ми вже воюємо з Росією. А питання чи вступить Білорусь у війну, є вже іншою ситуацією, яку поки спрогнозувати важко", - додав він.

