Тактична ядерна зброя може бути знищена на території Білорусі, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін припустив, що в разі розміщення ядерної зброї на території Білорусі вона може бути знищена конвенційними засобами
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі “Еспресо"
"Я хотів би наголосити, що поки ядерна боєголовка не злетіла з ракетою, то вона є лиш шматком заліза. Можна назвати її ядерною брудною бомбою, або ще якось. Саме тому, сама по собі ядерна зброя до запуску та приведення в бойову готовність, є шматком заліза, який можна знищити конвенційними засобами. В тому числі диверсійними групами. Вона не матиме великою вибухової сили, однак забруднить значну територію. Лукашенко саме на це і наражає Білорусь. Він може створити ще одну Чорнобильську зону на території Білорусі", - пояснив Лапін.
Офіцер ЗСУ наголосив на загрозах розміщення ядерної зброї на території Білорусі
"Розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі несе більшу загрозу нашим західним партнерам. Оскільки ми вже маємо неадекватного сусіда з ядерною зброєю. І ми вже воюємо з Росією. А питання чи вступить Білорусь у війну, є вже іншою ситуацією, яку поки спрогнозувати важко", - додав він.
- 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї
- 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
- 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні використовувати ядерний заряд
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.69
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе