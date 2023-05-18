"Лукашенко справді хворіє": розвідка щодо прогнозів про смерть білоруського диктатора
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко справді хворіє. Водночас російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті
Про це в ефірі телемарафону 18 травня сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Вік, стрес, робота шкідлива... Так, хворіє", – відповів він на прохання прокоментувати інформацію про ймовірну хворобу Лукашенка.
На думку Юсова, ця хвороба не надто серйозна.
"Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси", – сказав представник ГУР.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка.
"Я думаю, що це буде кризова ситуація", – сказав Юсов.
На його переконання, в Лукашенка немає двійника, на відміну від Путіна. Юсов висловив сумнів у тому, що справжній президент РФ живий.
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- 14 травня у держдумі РФ підтвердили, що Олександр Лукашенко хворіє.
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