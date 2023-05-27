Лукашенку стало зле у Москві, проведено промивання крові, - білоруський опозиціонер Цепкало
За інформацією одного з лідерів білоруської опозиції, дипломата й політемігранта Валерія Цепкала, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка госпіталізували під час нинішнього перебування в столиці РФ
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