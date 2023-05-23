Заяву диктатора наводить Telegram-канал "Пул первого".

"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого", - заявив Лукашенко під час наради з актуальних питань охорони здоров'я.

Диктатор також додав, що у нього нібито не було можливості лікуватися через поїздки до Москви, Гродно та Гомеля, тому хвороба прогресувала.

"Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - додав він, звертаючись до білоруських чиновників.