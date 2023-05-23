"Ви ще довго будете мучитись зі мною": Лукашенко розповів про свою хворобу і лікування
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито не мав серйозної хвороби і не збирається вмирати
Заяву диктатора наводить Telegram-канал "Пул первого".
"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого", - заявив Лукашенко під час наради з актуальних питань охорони здоров'я.
Диктатор також додав, що у нього нібито не було можливості лікуватися через поїздки до Москви, Гродно та Гомеля, тому хвороба прогресувала.
"Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - додав він, звертаючись до білоруських чиновників.
- Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору.
- 14 травня у держдумі РФ підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє.
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