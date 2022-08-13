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Кредитний рейтинг України опустився до "обмеженого дефолту", - Fitch і S&P

13 серпня, 2022 субота
05:57
Економіка долар євро валюта обмін

Рейтингові агентства Fitch і S&P у п'ятницю погіршили кредитні рейтинги України у зв'язку з відтермінуванням платежів за державним боргом на два роки

Про це йдеться у заявах агентств.

У Fitch заявили, що розглядають завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями як обмін проблемного боргу і тому знижують рейтинг України до 'RD' (restricted default), а усіх випусків облігацій – до 'D'. Раніше вони знаходилися на переддефолтному рівні 'C'.

За шкалою S&P рейтинг України тепер знаходиться на рівні 'SD' (selective default), а євробондів – на рівні 'D'.

Коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності, агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту, а її рейтинг буде підвищено з 'SD'.

  • 10 серпня Міністерство фінансів оголосило, що строки погашення всіх 13-ти серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки. Купонні платежі, які припадають на наступні два роки, також відстрочуються на цей період. Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже $6 млрд. Проте з точки зору рейтингових агентств це означає дефолт.

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Україна
дефолт
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