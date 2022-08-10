Україна домовилась про відтермінування боргу по єврооблігаціях на 2 роки
Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу", – йдеться в документі.
Мінфін додав, що було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.
Відстрочення платежів узгодили власники приблизно 75% іноземних облігацій України на загальну суму 19,6 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.
Реструктуризацію виплат із зовнішнього боргу підтримують головні партнери України, включаючи Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд. Відстрочення платежів разом з іншими заходами дозволить українському бюджету заощадити 5,8 мільярда доларів, які країна зможе спрямувати на нагальні потреби.
Відзначимо, що серед основних кредиторів – Канада, Німеччина, Франція, Японія, США та Велика Британія.
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